Заграница пусть остается для туризма

День рождения акушера-гинеколога Элины Лаувы весной, и она поведала, что это ее самое любимое время года: "Все пробуждается, и я тоже!"

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Этой осенью семья медиков Лиепайской региональной больницы пополнилась – к команде присоединилась акушер-гинеколог ЭЛИНА ЛАУВА, которая свою деятельность развивает в сторону малоинвазивной хирургии.

Опыт Э.Лаувы исчисляется 15 годами, которые проработаны по специальности, и в течение последних лет она занималась малоинвазивной хирургией в гинекологии. "Это действия, когда с помощью небольших разрезов на передней стенке живота вводятся длинные инструменты и с помощью видео, наблюдая за изображением на мониторе, проводятся большие дела", – врач упрощенно поясняет суть своей деятельности и добавляет, что хочет применять этот метод и в дальнейшем. Такой хирургический подход можно использовать и для диагностики, и для лечения. "Можно диагностировать причины бесплодия, причины неизвестных болей и хирургически лечить кисты в яичниках, миомы матки, а также корректировать опущение матки", – говорит Э.Лаува.

Доктор хочет подчеркнуть преимущества такого хирургического вмешательства. "Пациент быстрее может вернуться к своим повседневным занятиям, также к работе. Косметический эффект намного лучше, меньшая потеря крови, меньше приходится употреблять обезболивающие медикаменты в послеоперационный период, поскольку мышцы не разрезаются. По сути дела, в большинстве случаев пациента уже на второй день выписывают", – поясняет Э.Лаува. И врачи от такого метода только в выигрыше – можно точнее провести все необходимые манипуляции, так как действия на мониторе отображаются в увеличении. Причем основные навыки малоинвазивной хирургии можно освоить до реального оперирования, тренируясь с помощью специального симулятора. Это заметно улучшает качество работы. Вместе с тем, это еще одно обретение для пациента – снижается риск получить во время операции дополнительные травмы.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 ноября.