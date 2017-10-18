Замеряют концентрацию угольной пыли

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Управление Лиепайской специальной экономической зоны по собственной инициативе установило на территории порта прибор для замера запыленности. Самоуправление обещает быть готовым вместе с управлением участвовать в решении проблемы.

На прошлой неделе депутаты Лиепайской думы встретились с руководством управления СЭЗ, чтобы обсудить возможные решения и возможности оказания поддержки жителям в связи с создаваемыми портовыми предприятиями шумом и запыленностью в Северном предместье. Об этом информировал советник председателя думы Андрей Рябцев. Депутат и председатель правления Лиепайской СЭЗ Янис Вилнитис во время встречи подчеркнул, что недовольство жителей понятно и сейчас все вовлеченные стороны ищут лучшие решения.

Управление СЭЗ возле причалов предприятия "Экерс стивидорс ЛП", где ведется перевалка каменного угля, уже в конце августа установило измерительную аппаратуру "GRIMM EDM 365" для замеров запыленности, – газету "Курземес вардс" проинформировал руководитель отдела безопасности, охраны и среды управления Каспар Понемецкий. Это место выбрано потому, что в последнее время жители жаловались именно на угольную пыль. С первыми результатами на прошлой неделе были ознакомлены депутаты – со дня работы мониторинговой аппаратуры концентрация пыли в воздухе один раз превысила допустимую норму. Это было связано с сильными порывами ветра, которые несли пыль из порта вглубь города.

Уже сообщалось, что Государственная служба среды установила возле порта мобильную аппаратуру для замеров запыленности. Она не связана с приобретенным управлением СЭЗ прибором, разве что только цель одна – покрыть больше точек, чтобы по возможности многостороннее оценить ситуацию, – пояснил К.Понемецкий.

К данным будут иметь доступ и сами стивидорские компании, чтобы знакомиться с актуальной ситуацией. Если количество пыли увеличивается, может быть, что-то нарушено, и тогда можно быстро решить проблему, например, уменьшить скорость перевалки, – пояснил представитель управления.

В сотрудничестве с независимой и аккредитованной лабораторией по изучению среды планируется провести анализ химического состава пыли. Руководство СЭЗ намечает встречи с работающими в порту предпринимателями, чтобы выдвинуть более строгие требования, – рассказал А.Рябцев.

Он также информирует, что сейчас ведется поиск решения для возведения специальной защищающей от звука и пыли стены на ул.Бривостас, где жилые дома находятся в непосредственной близости к территории порта. Предусмотрена также посадка деревьев.

"Мы не можем полностью запретить перевалку грузов в порту, ведь каждое такое предприятие дает несколько сотен рабочих мест для горожан, но каждое новое решение может хотя бы немного улучшить ситуацию", – указал председатель Лиепайской городской думы Улдис Сескс.

"Исторически не только в Лиепае складывались ситуации, когда многоквартирные дома географически оказывались вблизи индустриальных портовых территорий, где ведется активный оборот грузов, – сказал Я.Вилнитис. – Как бы мы ни хотели этого избежать, все-таки деятельность порта связана с определенными неудобствами для окрестных жителей, но все стороны – предприниматели, самоуправление, управление порта, должны объединить усилия, чтобы уменьшить созданные неудобства и помочь жителям".