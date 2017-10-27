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Замки ждут своих владельцев

Ключевые слова трамвайный мост | реконструкция | свадьбы

Замки новобрачных с Трамвайного моста вчера были сняты, их владельцы позднее могут прийти за ними в бюро ООО "Ригас тилти" на ул.Лиела, 6 или в помещения бывшего магазина Геркенса, – рассказала Даце Грунтмане, представительница ООО "Лиепаяс трамвайс".

Замки будут храниться в бюро в течение всего времени реконструкции моста, – сказал Эдгар Юршевиц, представитель ООО "Ригас тилти". Это значит, что у новобрачных есть немногим более года, чтобы забрать свои свадебные атрибуты. Как сказала Д.Грунтмане, срок установлен по той причине, что при ограниченном времени владельцы с большей вероятностью соберутся прийти за ними, чем в случае, если время не будет ограничено.

Уже сообщалось, что во время реконструкции Трамвайного моста будут обновлены и перила. Они вернулся на мост в историческом виде, но не на то же место, потому что полосу для пешеходов и велосипедистов расширят, создав велодорожку. Чтобы молодые пары больше не обвешивали перила моста, со стороны Новой Лиепаи на берегу канала специально для этой цели создано так называемое Дерево любви, где замки вешают уже более года.

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