Ключевые слова университет | ремонт

Главное здание Лиепайского университета на ул.Лиела, 14 в лесах, и это наглядно свидетельствует, что начались масштабные работы. Главный специалист по общественным отношениям Лиепайского университета Симона Лайвениеце информировала, что в здании осуществляются проекты по модернизации и энергоэффективности, цель которых создать современные аудитории для факультетов, провести мероприятия по энергоэффективности, а также обновить визуальный облик главного здания университета. Генеральный подрядчик – строительная фирма "РЕ&РЕ". Работы намечается выполнить в течение 12 месяцев. Общие расходы строительства в размере более одного миллиона евро. Чтобы не повлиять на процесс учебы, в сотрудничестве с отделом планирования университета разработан график ремонтных работ.

Для справки

Здание на ул.Лиела, 14 сначала не было построено для нужд вуза. Оно было задумано как Окружной дом и строилось в архитектурном стиле 50-х годов прошлого века. Но гордое здание было выделено будущим учителям, и в 1957/1958 учебном году там свою деятельность начал Лиепайский педагогический институт. За последние годы в здании вуза проводились несколько масштабных ремонтных работ.