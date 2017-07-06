Здесь нравится учиться

Ключевые слова Лиепайское училище дизайна и искусства | экзамены

В Лиепайском училище музыки, искусства и дизайна завершились вступительные экзамены по музыкальным программам, и сейчас принято 23 человека. По нескольким специальностям в августе будет проводиться дополнительный прием.

"Я уже начала учиться игре на кларнете, и было жаль уходить из этой музыкальной школы", – о своем выборе осваивать игру на духовом инструменте говорит Элизабете Прейса. Она еще не знает, что хотелось бы делать после окончания музыкального училища. Можно было бы играть в Лиепайском симфоническом оркестре.

Сания Розе хочет освоить джазовое пение: "Мне очень нравится популярная музыка, и джаз является ее основой. В Лиепайской музыкальной школе я окончила класс хорового пения. Хотелось бы заниматься сольным пением. А здесь учиться мне нравится. Если обретаешь друзей, то они делают повседневность более интересной". Джазовую музыку хочет освоить также Иева. "Музыкальную школу в Кулдиге я окончила довольно давно – 10 лет назад. Я поняла, что хочу что-то делать, но мне не хватало среды, которая давала бы творческие импульсы, помогала бы увидеть свои ошибки и позволяла бы расти. Нужно начинать что-то делать, чтобы увидеть, как все будет развиваться", – рассказала она.

На 34 места воспитанников получено 26 заявлений. Два человека не сдали вступительные экзамены, а один передумал и не пришел, – рассказала руководитель учебного отделения программы музыкального образования Ивета Виксне.

Дополнительный прием будет проводиться по следующим специальностям: игра на ударных инструментах, история и теория музыки, руководство музыкальными проектами.