Зеленый флаг – младшим детям

Ключевые слова экошкола | образование | зеленый флаг

В этом учебном году звание экошколы получили Лиепайская 6-я средняя школа им.Я.Райниса и дошкольное образовательное заведение "Рукитис", в свою очередь, международный зеленый флаг будет развеваться у начальной школы Эзеркраста, детсадов "Капецитис" и "Дзинтариньш".

Церемония награждения проходила в помещениях Латвийской национальной библиотеки. Этот год для программы экошкол является юбилейным, престижный зеленый флаг получили 132 школы, 69 школ – сертификат экошколы Латвии. Зеленый флаг впервые будет поднят у 22 учебных заведений, в свою очередь, две школы заслужили его 14-й год подряд. За свою работу впервые зеленый флаг получил и домой привез детсад "Капецитис". "Мы в рамках программы экошкол действуем уже третий год. В прошлом учебном году в детсаду мы осуществляли проект "Едим с ответственностью". Вместе с детьми мы ознакомились с привычками здорового питания, местными продуктами, дети участвовали в уборке урожая, вместе с родителями мы готовили вкусные и полезные для здоровья блюда. Можно даже сказать, что заодно с детьми учились также родители, – поведала руководитель детсада "Капецитис" Дайга Шкуберте. – В этом году проект продолжается. Большая часть выпускников нашего детсада в дальнейшем продолжает образование в начальной школе Эзеркраста, и это учебное заведение получило зеленый флаг уже в 13-й раз". Педагог 6-й средней школы им.Я.Райниса Винета Мускате также подчеркнула преемственность учения зеленого образа жизни: "Наша школа в Лиепае единственная, которая статус экошколы получила на этапе основной и средней школы. Мы работаем, чтобы продолжить привитые в дошкольном заведении и в начальной школе ценности – быть социально активными и ответственными по отношению к себе и окружающей среде".