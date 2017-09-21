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Желают оптимизма молодым учителям

Ключевые слова педагоги | учителя

Фото: Эгон Зивертс

В управлении образования состоялся прием молодых педагогов. Поздравление учителей, которые впервые приступают к работе в лиепайских заведениях образования, состоялось уже второй год.

Начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере пожелала новым педагогам оптимизма, вдохновения и мотивации, работая с детьми. "Сердцебиением школы являются дети, а ее силой – учителя", – сказала Кристине Ниедре-Латхере. Новых педагогов поздравили также руководитель отдела педагогики управления образования Алда Кестере и председатель Лиепайского отделения Латвийского профсоюза работников образования и науки Симона Петровица. В этом году в лиепайских образовательных заведениях работу начали 14 новых педагогов, которые окончили вуз или еще продолжают учебу. В 15-й средней школе им.О.Калпака в этом году к работе приступили три новых учителя, в католической основной школе и 6-й средней школе им.Я.Райниса по два. В начальную школу Эзеркраста, 5-ю среднюю школу им.Дружеского призыва, Лиепайскую специальную основную школу-интернат, а также в 10-ю среднюю школу им.Я.Чаксте этой осенью в каждую пришел один молодой педагог, а также  в детсады "Саулесзакис", "Делфинс". Молодые учителя преподают разные предметы: математику, историю, языки, социальные знания, спортивные танцы, являются педагогами дошкольных учебных заведений и начальных школ, ведут группы продленного дня.

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