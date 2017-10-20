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Женщины обращаются за помощью

Ключевые слова насилие

Первый месяц после открытия Лиепайского филиала общества "Центрс Марта" прошел неожиданно спокойно. Руководитель филиала Юрис Дилба признал, что незвонивший телефон вызвал впечатление, что в Лиепае помощь и поддержка пострадавшим от насилия нужны меньше, чем в других местах в Латвии. Но в течение прошлой недели в филиале были получены шесть просьб о помощи. Ю.Дилба: "Обманчивое впечатление о несуществующем насилие исчезло, и раскрылись суровые будни лиепайских женщин: насилие в публичном месте, насилие за закрытыми дверьми квартиры, насилие, которое от мужа алкоголика пережито в течение 30 лет и др."

Женщинам, которые обращаются за помощью, поддержку оказывают юрист, социальный работник и психолог. Телефон Лиепайского филиала общества "Центрс Марта" – 29 195442, э-почта: centrs@martaliepaja.lv. В свою очередь, объемы совершенного в отношении женщин сексуального насилия и домогательства в мире открывает спонтанно начавшаяся на прошлой неделе кампания социальных масс-медиа "#MeToo" ("Я тоже"), в рамках которой женщины публично делятся пережитым сексуальным насилием. Также в Латвии, побуждаемые этой кампанией, женщины рассказывают о пережитых случаях сексуального домогательства. 

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