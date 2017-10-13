Зимой – автобус в аэропорт

Ключевые слова автобусный парк | автобус | аэропорт

Чтобы приспособиться к зимним рейсам самолетов, Лиепайская дума утвердила изменения в городской маршрутной сети и дополнила ее шестью рейсами в неделю по 2-му автобусному маршруту, чтобы прилетевшие пассажиры и те, кто хочет улететь, могли приехать в аэропорт ночью на общественном транспорте. Такие изменения внесены потому, что компания "airBaltic" утвердила полеты по маршруту Рига – Лиепая – Рига и в зимний сезон.

По понедельникам, четвергам и субботам автобус 2-го маршрута из аэропорта будет отправляться в 0.20 часов. В свою очередь, по этим же дням от ул.М.Кемпес автобус будет отправляться в аэропорт в 3.50. Для обеспечения этих автобусов самоуправлению потребуется 5800 евро в год (не считая налога на добавленную стоимость).