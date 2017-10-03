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Знакомятся с закулисьем работы медиков

Ключевые слова скорая помощь | школьники

Госканцелярия в сотрудничестве с институциями государственного управления в пятницу провела день открытых дверей, во время которого интересующиеся по предварительной записи могли посетить разные учреждения государственного управления. "Курземес вардс" вместе с пятью ученицами 3-й основной школы заглянули в повседневность опорного центра Лиепайских бригад службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Во время дня открытых дверей интересующиеся могли посмотреть презентацию о работе СНМП, узнать, как работают медики в буднях, а также ознакомиться с оснащением оперативного медицинского транспортного средства, с использованием манекена учиться оказанию первой помощи. Школьниц сопровождала и на все интересующие вопросы отвечала помощник главного врача центра Дайга Зиеда.

Девочки признали, что их интересует эта работа, хотя у них еще есть время подумать о выборе профессии. "Сейчас у них такой возраст, когда они еще не знают, чего хотят, поэтому нужно им показывать разные возможности", – указала консультант по карьере Оксана Петрова, которая восьмиклассницам предложила возможность принять участие в дне открытых дверей. "Девочки сами хотели прийти. Я детям сказала, что записываться нужно только в случае, если это действительно интересует, и эти девочки знали, что хотят ознакомиться с работой медиков неотложной помощи", – пояснила О.Петрова. Для консультанта по карьере тоже увиденное и услышанное казалось интересным, и она сказала, что частично она собирает информацию для своей дочери, которая тоже хочет стать медиком. "Сейчас она учится в 10-м классе, я ей говорила, что сама учеба и работа будут трудными, но она все равно хочет связать свою жизнь с медициной. Если она узнает больше о специфике работы, это поможет принять правильное решение", – подчеркнула О.Петрова.

Д.Зиеда указала, что у всех, кто не успел записаться на день открытых дверей, имеются другие возможности ознакомления с работой СНМП. "Будут еще "Дни теней", а если среднюю школу интересует, то мы отправляемся туда, показываем на месте презентацию и больше рассказываем", – пояснила она.

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