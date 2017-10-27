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Авария вызвала пробки  (1)

Ключевые слова дтп | авария

Вчера на перекрестке улицы Ганибу и Яуна остмала, возле Нового моста, столкнулись автомашины MAN  и "Опель Вектра". Оно вызвало такие большие пробки, что дорожным полицейским пришлось регулировать потоки автомашин.

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