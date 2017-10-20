Автомашина столкнулась с трамваем

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Люди в ДТП не пострадали.

Около пол 8 утра с трамваем столкнулась автомашина “VW Passat”, за рулем которой сидел мужчина 1975 г. рожд.

19 октября утром на Трамвайном мосту произошло ДТП, поведала порталу старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга

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