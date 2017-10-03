Берладин в суд не явился

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В пятницу суд все-таки не стал рассматривать административное дело, в котором обвиняется Алексей Берладин.

Он обвиняется по статье 175 Кодекса об административных правонарушениях – за злостное неподчинение распоряжению или требованию работника полиции, пограничника или ополченца. Это налагается штрафом до 280 евро или применяется административный арест до 15 суток.

А.Берладин является отцом без вести пропавшего летом пятилетнего Ивана. Вышедшего из дома на ул.Павилостас ребенка через дней обнаружили мертвым в лесу в Дубени. Признаки насильственной смерти констатированы не были. Вероятнее всего, ребенок, катаясь на автобусе, перепутал направления и вместо Тосмаре уехал в Дубени и заблудился. Экспертиза установила, что причиной смерти было остывание тела. Подробную информацию о причинах обвинения корреспонденту "Курземес вардс" узнать не удалось. Рассмотрение дела не состоялось, поскольку А.Берладин не явился в суд и не сообщил также о причинах неявки. Из неофициальных источников известно, что он сейчас живет и работает за рубежом. Дата следующего судебного заседания пока не назначена.