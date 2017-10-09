Без вести пропал мужчина

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Курземское региональное управление государственной полиции просит помочь в розыске пропавшего без вести Анатолия Данилова, 1937 г.рожд. В воскресенье мужчина вышел из своего места жительства на ул.К.Укстиня и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: рост 164 см, на нем были зеленая куртка с желтым воротником, коричневая вязаная шапка с цветочным орнаментом, темно-синие брюки, а также черные полусапоги. У мужчины имеются проблемы со здоровьем, а также нарушение памяти.

Если в вашем распоряжении имеется информация о возможном местонахождении мужчины, просьба об этом сообщить по тел. 110.