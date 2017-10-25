Без вести пропал житель Лиепаи: его машину нашли на обочине в Шауляе

Ключевые слова пропал

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28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс пропал 22 октября 2017 года. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из своего дома в Лиепае, а на следующий день его автомобиль — HYUNDAI Тuscon белого цвета — на обочине под Шауляем нашла полиция Литвы. В салоне машины никого не оказалось. Последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.

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