Чаще всего приходится спасать кошек

Ключевые слова спасатели | гпсс

Государственная пожарно-спасательная служба каждый день спешит на помощь разным животным, которые оказались в беде. Поэтому, отмечая проведенный вчера Всемирный день защиты животных, ГПСС призывает жителей больше присматривать и заботиться о своих любимцах.

За девять месяцев этого года пожарные-спасатели участвовали в целом в более 5506 случаях спасения, из которых почти в каждом седьмом вызове, или в 735 случаях помощь понадобилась именно животным, – информировала представительница отдела превенции и информирования общества ГПСС Инта Палкавниеце. Статистика свидетельствует, что чаще всего пожарные-спасатели помогали оказавшимся в беспомощной ситуации домашним животным – в 395 случаях, в свою очередь, в 311 случаях диким животным и птицам, а 29 раз помощь понадобилась домашним птицам и домашнему скоту.

Чаще всего в беду попадают кошки – почти половина спасательных работ, связанных с животными, относится именно к мурлыкам. В этом году уже 325 раз спасатели помогали кошкам, которые залезли на дерево, но своими силами спуститься не могли, другие, в свою очередь, залезли в трубы, или упали в вентиляционные шахты и колодцы. После кошек чаще всего помощь понадобилась птицам – 138 случаев. Голуби, ласточки, кукушки, чайки, галки, вороны, утки, аисты, скворцы, соколы, вороны, синицы и другие птицы оказываются в беде, например, залетев в вентиляционную шахту и, будучи не в состоянии выбраться из нее, запутавшись в леске рыболовов и т.д. Частыми бывают также вызовы, чтобы помочь оказавшимся в беде собакам, в целом 70 случаев, а также в этом году 67 раз спасатели спешили, чтобы спасти змей, находящихся в жилых зданиях и дворах.

В сельских регионах зачастую помощь пожарных-спасателей понадобилась лесным животным или крупному скоту, которые, например, застревали в грязи, упали в колодцы и т.д. Нередко без помощи окружающих людей было бы невозможно упавших где-то зверей, и задействованная жителями тракторная техника часто способствовала скорейшему спасению животных.

Не во всех случаях, поспешив на помощь оказавшемуся в беде животному, эту помощь удается оказать, поскольку, например, бывает, что человек, вызвавший спасателей, возражает против дыры в стене, чтобы освободить застрявшую там птицу. В таких случаях пожарные-спасатели помочь не могут.

Старший специалист отдела превенции и информирования общества ГПСС Анете Страздиня на вопрос о том, сколь часто помощь в нашем крае требуется животным и каким больше всего, признала, что, к сожалению, отдельная статистика по регионам не выделена. Но по крайней мере несколько раз в неделю пожарные-спасатели получают вызовы, когда помощь необходима оказавшимся в беде живым существам.