Документы в залог

Ключевые слова мошенники

23 октября в Лиепайскую полицию самоуправления поступила информация, что у одного мужчины находятся документы нескольких лиц. Когда полицейские прибыли по месту проживания мужчины, то он не отрицал, что у него находится чужие документы, поскольку одалживал им деньги, беря в залог документы. Мужчина, 1954 г.рожд., передан работникам государственной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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