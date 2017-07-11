Ключевые слова пропал | полиция просит помощи

11 июля в лесу обнаружено тело пятилетнего мальчика Ивана Берладина, поиски которого велись со 2 июля. Полиция уже сделала первое заявление после обнаружения тела ребенка. Тело мальчика было найдено 11 июля во второй половине дня возле Дубени (Гробиньский край). Полиция пока не может сказать, умер ли мальчик насильственным путем.

11 июля в поисках Вани Берладина в Гробиньском крае были задействованы военнослужащие Национальных вооруженных сил, сотрудники Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность.

Как сообщает пресс-служба Госполиции, "пропавший десять дней назад Иван Берладин был найден 11 июля около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края. Сейчас все свидетельствует о том, что ранее выдвинутая полицией версия, что ребенок мог заблудиться и блуждать один, — подтверждается. Для полного подтверждения этой версии будет проведена экспертиза. Расследование дела продолжается".

В Госполиции также отмечают, что в поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Как порталу по телефону из Дубени рассказал представитель Госполиции Угис Ава, тело мальчика нашли лиепайчане волонтеры вместе с ополченцами.

Он отметил: "Я, кончено не эксперт, но думаю, что причиной смерти стало переохлаждение". По словам Авы, он на теле мальчика следов насильственной смерти не обнаружил.

Полиция, просмотрев видео материал, уточнила, что мальчик приехал в Дубени утром того же дня, 1 июля.

В память о погибшем Ване Берладине в Свято-Никольском кафедральном соборе в Каросте сегодня состоится молебен, сообщает самоуправление Лиепаи.

Всех, кто хочет помянуть Ваню, приглашают прийти в храм и поставить свечку за его упокой.

Лиепайское самоуправление выражает соболезнования семье мальчика и всем, кто в эти дни участвовал в его поисках. Городские власти обеспечат семье Вани необходимую социальную и психологическую помощь.

Также самоуправление выражает благодарность Государственной полиции, Национальным вооруженным силам, муниципальной полиции, Государственной пожарно-спасательной службе, волонтерам организации "bezvests.lv" и каждому, кто участвовал в поисках Вани.