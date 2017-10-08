Ключевые слова ралли | вертолет | несчастный случай

Гражданский вертолет, потерпевший сегодня аварию во время ралли "Лиепая" в Грамздской волости Приекульского края, задел провода линии электропередач, сообщил агентству ЛЕТА директор Агентства гражданской авиации (АГА) Марис Городцов.

Пока в распоряжении АГА имеется непроверенная информация, но представители работающих на месте происшествия служб подтвердили ему, что авария произошла из-за того, что вертолет зацепил электропровода.

Представитель предприятия "Садалес тиклс" Инга Тилхена сообщила агентству ЛЕТА, что в 13.11 в Грамздской волости был зарегистрирован обрыв 20-киловольтной линии, вызванный тем, что за нее зацепился вертолет.

Городцов подтвердил агентству ЛЕТА, что потерпевший аварию вертолет - четырехместный "Robinson R44" производства 2006 года, зарегистрированный в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH. Полеты на вертолете "Robinson R44" в Латвии и его покупку предлагает компания "Baltijas helikopters". По данным "Firmas.lv", зарегистрированное в конце 2000 года в Глудской волости Елгавского края ООО "Baltijas helikopters" принадлежит Алдису Паугсу 1964 г. рожд., который является также единственным членом правления предприятия. Связаться с представителями "Baltijas helikopters" агентству ЛЕТА пока не удалось.

На вопрос, есть ли в его распоряжении какая-то информация о пилоте вертолета, Городцов ответил утвердительно, но разглашать ее отказался, так как, согласно обычной процедуре, разглашать информацию такого рода вправе только Госполиция.

По предварительной информации Госполиции, в аварии вертолета погиб его пилот. Как сообщила пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, двое из трех пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии и без сознания. У третьего пострадавшего травмы более легкие, он находится в сознании.

Сейчас на месте происшествия работают все ответственные службы. Обстоятельства происшедшего выясняются. Более подробная информация о происшествии может быть доступна сегодня вечером или завтра, а причины выяснит следствие, добавил Городцов.

В аварии вертолета, произошедшей сегодня во время ралли "Лиепая" в Грамздской волости Приекульского края, погиб гражданин Польши, сообщила агентству ЛЕТA пресс-секретарь Курземского регионального управления Госполиции Сигне Штейнберга.

Уточняя прозвучавшую ранее информацию, она подчеркнула, что пока еще не совсем ясно, пилотировал ли вертолет именно он.

Директор Агентства гражданской авиации (АГА) Марис Городцов сообщил агентству ЛЕТА, что в потерпевшем аварию вертолете находились два гражданина Польши и два гражданина Латвии.