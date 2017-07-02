Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 5. июля

+15°C
Ветер: R 5.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Дополнено (22:10) – Продолжаются поиски пропавшего в Лиепае мальчика  (58)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В Лиепае вторые сутки продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева. Поиски ведутся в разных районах Лиепаи. В них участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы, разделившиеся на группы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание на едущих в транспорте детей, а горожан — на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети. Людей, работающих на закрытых территориях, и охранников просят обследовать свои объекты.

В понедельник в 20.40 полиция вновь призвала присоединиться к поискам ребенка добровольцев, которых ждут в Лиепае на ул. Виршу, 9/11, где стоит полицейский микроавтобус. Там осуществляется координация дальнейших поисков.

Добровольцев просят одеться соответствующим образом, взять с собой термос с горячим чаем, воду. Людей, которые не могут участвовать в поисках, но хотят содействовать, призывают помогать другим способом — например, приготовить бутерброды, чай и воду для тех, кто присоединяется к поисковым группам.

Кроме того, полиция разместила в facebook плакат с фото мальчика и информацией о нем, чтобы его можно было распечатать для опознания ребенка, а также распространять далее в соцсетях.

  Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк. Ивану всего пять лет, но он очень самостоятельный ребенок и часто использует общественный транспорт.

Также отдел Госполиции, координирующий поиски 5-летнего мальчика, сегодня утром призвал добровольческую организацию Bezvests.lv принять участие в поисках ребенка. "Волонтеры планируют выехать в Лиепаю на поиски ребенка — сбор в 19:00 по адресу Павилостас, 1 — возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью — до победного конца, пока не найдем ребенка", — сообщила представитель Bezvests.lv Светлана Гинтере. По ее словам, до сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Более подробная информация на странице организации в Facebook.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

В воскресенье около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки. Не исключено, что ребенок все еще находится в этом районе, но полиция просит быть бдительными всех лиепайчан, потому что точное местонахождение ребенка все еще не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

  • Комментарии (58)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!