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Сегодня, в пятницу, около 13 часов на перекрестке улиц Юрмалас и Алеяс столкнулись две автомашины. На месте происшествия работали оперативные службы, а движение на этом перекрестке было заблокировано. В ДТП пострадали два человека.

Автор: liepajniekiem.lv

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