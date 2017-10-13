Сегодня, в пятницу, около 13 часов на перекрестке улиц Юрмалас и Алеяс столкнулись две автомашины.
На месте происшествия работали оперативные службы, а движение на этом перекрестке было заблокировано.
В ДТП пострадали два человека.
Суббота, 14. октября+11°C
Сегодня, в пятницу, около 13 часов на перекрестке улиц Юрмалас и Алеяс столкнулись две автомашины.
На месте происшествия работали оперативные службы, а движение на этом перекрестке было заблокировано.
В ДТП пострадали два человека.
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