Ключевые слова ралли | вертолет | несчастный случай

Сегодня в Грамздской волости Приекульского края во время ралли "Лиепая" упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщил агентству ЛETA представитель "RA Events" Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому он закрыт.

На месте происшествия работают спасатели и бригады медиков.

Представитель Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству ЛETA,что полиция получила вызов на место происшествия в 13.25. По первоначальной информации полиции, в происшествии пострадали четыре человека.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила агентству ЛETA, что спасатели выехали на место происшествия в 13.14. На месте происшествия они извлекли из упавшего вертолета четырех человек и передали их медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Пресс-секретарь СНМП Илзе Букша сообщила, что один из находившихся в вертолете четырех человек погиб. Еще один получил травмы, двое ранены и находятся без сознания.

Выехавший на место происшествия директор Бюро по расследованию транспортных инцидентов Алфред Гавейка сказал агентству ЛЕТА, что пока комментариев не дает.

Как сообщила радиостанция "Kurzemes radio", несчастье произошло при взлете вертолета.

По свидетельствам очевидцев, вертолет упал на вспаханное поле примерно в 10-20 метрах от дороги. Его корпус после падения сильно покорежен.

Судя по фотоснимкам, сделанным на месте происшествия, это мог быть четырехместный вертолет "Robinson R44". В Латвийском регистре воздушных судов гражданской авиации числятся несколько таких вертолетов, все они выпущены не раньше 2006 года.

Полеты на вертолете "Robinson R44" в Латвии и его покупку предлагает компания "Baltijas helikopters". Связаться с ней агентству ЛETA пока не удалось.