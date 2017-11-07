Ключевые слова пропала

В государственную полицию поступила информация о том, что в понедельник, 6 ноября, около 13 часов из дома в Вергальской волости Павилостского края вышла Екатерина Малиня, 1991 г.рожд., однако вчера примерно в то же самое время женщина была обнаружена в Лиепае, – сообщила Мадара Шершнева, помощник начальника Курземского регионального управления государственной полиции.

Как сказал один из добровольцев, занимающихся поисками Волдемар Линде, добровольцы уже были готовы поспешить на помощь полиции и включиться в поиски пропавшей женщины, но это не потребовалось.

Андрис Ронкаускас, заместитель начальника отдела полиции порядка Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции, вчера рассказал, что незадолго до момента обнаружения женщины люди сообщили, что она движется в направлении центра Лиепаи. Работники полиции около часа дня заметили пропавшую женщину, опознали и задержали ее возле ледового холла. Во вторник вечером ее доставили по месту жительства.

Это не в первый раз, когда Е.Малиня уходила из дома и ее приходилось искать, но всегда ее удавалось найти и доставить обратно домой.