Ехал на красный и попал в аварию

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Читатели порталу сообщили, что сегодня рано утром ДТП произошло на перекрестке улиц Кунгу и Ганибу, где автомашина въехала в забор.

Как порталу рассказала представитель Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга, ДТП произошло 31 октября в 6.24.

“Автомашина “Ford Transit”, которой управлял мужчина 1959 г.рожд., пересекал перекресток на красный свет светофора, вызвав таким образом, столкновение с автомашиной “Hyundai Santa Fe”, которой управляла женщина 1960 г. рожд.” Рассказала представительница полиции.