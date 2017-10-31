Ехал на красный и попал в аварию

Читатели порталу сообщили, что сегодня рано утром ДТП произошло на перекрестке улиц Кунгу и Ганибу, где автомашина въехала в забор.
Как порталу рассказала представитель Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга, ДТП произошло 31 октября в 6.24.
“Автомашина “Ford Transit”, которой управлял мужчина 1959 г.рожд., пересекал перекресток на красный свет светофора, вызвав таким образом, столкновение с автомашиной “Hyundai Santa Fe”, которой управляла женщина 1960 г. рожд.” Рассказала представительница полиции.
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