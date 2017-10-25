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Ходят слухи о гибели Ивана  (1)

Ключевые слова берладин иван | полиция

Фото: Руслан Шульга

Недавно полученные анализы ДНК подтвердили, что обнаруженный в июле в дубеньском лесу мальчик – Иван Берладин, – газете "Курземес вардс" рассказала представитель Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга.

Повторный анализ ДНК полицию попросила сделать мать мальчика, которая хотела убедиться, что похороненный на Гарнизонном кладбище ребенок – ее сын. Возможно, на женщину повлияли бесчисленные версии, которые в Интернете публиковались уже с момента исчезновения мальчика, и о месте обнаружения его тела – начиная с того, что "мальчика приметил психопат, который завел его в лес и убил", и заканчивая тем, что, возможно, "в лесу находилось тело другого ребенка, а Иван жив и отвезен в какое-то другое место".

После проведения служебной проверки от работы освобождена работница полиции, которая не передала поисковой группе информацию о том, что мальчика видели в Дубени, – сказал журналистам начальник государственной полиции Инт Кюзис. 

Расследование еще продолжается. Оно ведется по двум статьям Уголовного закона – за оставление без помощи, а также за жестокость и насилие по отношению к несовершеннолетнему. С.Штейнберга подтвердила, что полиция оценивает ответственность родителей Ивана и водителя автобуса в случившемся. Однако в настоящее время ни к одному лицу не применен статус подозреваемого. Прогнозировать, когда дело может поступить в прокуратуру для предъявления обвинения, полиция пока не может. 

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