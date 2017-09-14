Из-за ветра пострадал транспорт

Ключевые слова ветер | буря

В четверг в 11:07 на ул. Калпака в одном дворе было констатировно, что на три машины во время бури упало дерево, информировала портал старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга.

Повреждена одна машина – “Audi A6”.

В 11:12 в Калвенской волости на шоссе Рига - Лиепая констатировано, что ветер также повалил дерево. Прибывшие сотрудники ГПСС освободили дорогу от дерева.

Также и в Медзской волости в 11:14 на шоссе Гробиня – Вентспилс ветер повалил дерево на проезжую часть.

В свою очередь, в 12:10 полиция получила информацию о поваленном дереве на ул. Вентспилс, которое частично заблокировало проезжую часть.