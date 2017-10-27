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Найден пропавший без вести 28-летний лиепайчанин, которого искали в Латвии и Литве

Ключевые слова пропал

Фото: Bezvests.lv

По информации волонтерской организации Bezvests.lv, нашелся 28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс . Сейчас он находится в кругу семьи. Об этом сообщила мама пропавшего мужчины. Подробности исчезновения пока неизвестны.

Напомним, что пропал мужчина 22 октября 2017 года. Возможно, в Литве, в Шауляе. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из своего дома в Лиепае, а на следующий день после обеда 23 октября его белый автомобиль — Hyundai Тuscon — на обочине под Шауляем нашла полиция Литвы. Внутри никого не было.

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