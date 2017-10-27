Не соблюдал дистанцию

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25 октября в Лиепае на ул.Клайпедас женщина, 1979 г.рожд., управляя автомашиной "Пежо Партнер", остановилась возле пешеходного перехода, где в ее автомашину врезался не соблюдавший дистанцию "Мерседес Бенц-300", которым управлял мужчина, 1957 г.рожд. В результате столкновения пострадала водитель "Пежо". Она доставлена в больницу с различными травмами, которые по предварительной информации, не опасны для жизни.

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