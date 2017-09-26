Нельзя судить на основании эмоций

Ключевые слова насилие | дети

У семимесячной девочки в больнице констатированы перелом черепа и сотрясение мозга, а обидчику вынесено условное наказание. В связи со смертью пятилетнего Ивана Берладина начат уголовный процесс по двум статьям: за то, что ребенок был оставлен без помощи, максимальное наказание – лишение свободы на два года. В свою очередь, за жестокость и насилие против несовершеннолетнего грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Это вызывает вопрос, не слишком ли закон мягкий по отношению к применившим насилие.

"2 ноября 2014 года мужчина опять употреблял алкоголь – отмечал то, что девочке исполнилось семь месяцев. Вечером, когда ребенок плакал, он схватил его за обе руки, таскал по дивану из одного конца в другой, потом отпустил руки младенца. Девочка упала на пол и ударилась головой о ламинат", – так на прошлой неделе был описан один из эпизодов преступления после состоявшегося суда в газете "Курземес вардс". Позже в больнице у ребенка констатировали сотрясение мозга и перелом затылочной кости – тяжкие телесные повреждения, представляющие опасность для жизни. Прежде мать тоже насильственно относилась к малышке. В гневе она кричала на нее, била по попе и лицом прижимала в подушку.

Виновный мужчина приговорен к лишению свободы на 1 год и 2 месяца, но наказание будет условным. Испытательный срок – 2 года. С виновного будет взыскано 1120 евро, выплаченные администрацией центра юридической помощи пострадавшему ребенку в качестве компенсации. Женщина за насильственное отношение к малолетнему ребенку приговорена к 220 часам принудительных работ. Это значит, что она должна безвозмездно на пользу общества работать более месяца.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 сентября