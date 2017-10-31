Нетрезвая вызвала столкновение

Ключевые слова пьяная

Фото: Гирт Гертсонс

28 октября в Лиепае на перекрестке улиц Ганибу и Э.Вейденбаума произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором были задействованы автомашины "Фольксваген Гольф" и "Хендай Санта Фе". При проверке установлено, что женщина, 1994 г.рожд., управлявшая автомашиной "Хендай Санта Фе", была в состоянии алкогольного опьянения 1,53 промилле.

Автор: "Курземес Вардс"

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