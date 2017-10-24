22 октября в Лиепае в Тосмарском канале, в районе ул.Генераля Баложа, найдено тело утонувшего мужчины, 1959 г.рожд. Спасатели ГПСС подняли тело из канала и передали работникам государственной полиции. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
Обнаружен утонувший мужчина 24.10.2017
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Происшествия
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Обнаружен утонувший мужчина
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