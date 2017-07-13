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Обвиняемые в убийстве не свидетельствуют

Ключевые слова суд | убийство

Лиепайский суд на этой неделе продолжает рассматривать дело об убийстве пятнадцатилетнего Эгила Куликаускаса. Оба обвиняемых подростка на суде отказались давать показания, корреспонденту "Курземес вардс" поведал адвокат Эдгар Голтс.

Вместе с тем на суде были зачитаны их показания, данные во время расследования, а также суд посмотрел видеоматериал продолжительностью в несколько часов, или проверку показаний арестованных на месте. Завтра по этому делу предстоят судебные прения, на которых станет известно, какое наказание прокурор просит вынести обоим подросткам.

Принимая во внимание, что подсудимые в момент совершения преступления были несовершеннолетними, их можно приговорить максимально к 12-летнему тюремному заключению.

Напомним, что 24 сентября прошлого года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина обнаружила его сильно обгоревшее тело. Было установлено, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя знакомыми ему парнями. Обоим пришлось сесть на скамью подсудимых. Они обвиняются в убийстве Эгила, сожжении трупа и краже телефона жертвы.

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