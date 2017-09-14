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Судопроизводство по делу убийства 15-летнего Эгила Куликаускса будет продолжаться – в Лиепайском суде получена апелляционная жалоба, и вчера дело направлено в Курземский окружной суд, – узнала газета "Курземес вардс" в Лиепайском суде.

Так как уголовное дело рассматривалось на закрытом заседании суда, более подробную информацию об апелляционной жалобе и о том кто ее подал, Лиепайский суд не разглашает. Однако "Курземес вардс" выяснила, что приговор обжаловал один из обвиняемых юношей, который не признал свою вину. Второй юноша, очевидно, смирился с приговором, так как не обжаловал его.

Уже писалось, что 17 июля Лиепайский суд парня, который признал свою вину, приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения с надзором пробации в течение 2 лет, второй парень, который отрицает, что совершил убийство, в неволе должен провести 11 лет с надзором пробации в течение 3 лет.

Напомним, что преступление совершено осенью прошло года. 24 сентября Эгил вышел из дома и пропал, а 5 октября в лесу Военного городка одна женщина нашла сильно обгоревший труп. Выяснилось, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя его знакомыми парнями, которые теперь осуждены за убийство Эгила, сожжение трупа и кражу телефона жертвы.