Осталась без автомашины

27 октября некую владелицу автомашины в Лиепае ждал неприятный сюрприз – исчезла ее "Фольксваген Поло", которую она оставила у магазина на перекрестке улиц Вайнедес и Рояс.
Возбужден уголовный процесс.
Вторник, 31. октября+7°C
Ключевые слова угон
27 октября некую владелицу автомашины в Лиепае ждал неприятный сюрприз – исчезла ее "Фольксваген Поло", которую она оставила у магазина на перекрестке улиц Вайнедес и Рояс.
Возбужден уголовный процесс.
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