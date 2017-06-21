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Пьяная женщина заявила о краже мотороллера  (1)

Ключевые слова пьяная

Фото: liepajniekiem.lv

Поздним вечером 20 июня в Курземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в волости Вергалес (край Павилостас) у женщины 1979 г.р. украли мотороллер.

В скором времени стражи порядка установили, что мотороллер никто не крал: приятель женщины, видя, что она пьяна, спрятал транспортное средство, предотвратив возможное ДТП.

Полиция призывает всех накануне Лиго быть бдительными и не допускать за руль пьяных водителей.

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