Ключевые слова пьяная

Поздним вечером 20 июня в Курземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в волости Вергалес (край Павилостас) у женщины 1979 г.р. украли мотороллер.

В скором времени стражи порядка установили, что мотороллер никто не крал: приятель женщины, видя, что она пьяна, спрятал транспортное средство, предотвратив возможное ДТП.

Полиция призывает всех накануне Лиго быть бдительными и не допускать за руль пьяных водителей.