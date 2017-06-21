Поздним вечером 20 июня в Курземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в волости Вергалес (край Павилостас) у женщины 1979 г.р. украли мотороллер.
В скором времени стражи порядка установили, что мотороллер никто не крал: приятель женщины, видя, что она пьяна, спрятал транспортное средство, предотвратив возможное ДТП.
Полиция призывает всех накануне Лиго быть бдительными и не допускать за руль пьяных водителей.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий