Пьяные и без прав

Ключевые слова пьяные

28 октября в Айзпутской волости на автодороге Айзпуте – Калвене работники полиции Айзпутского самоуправления констатировали, что мужчина, 1983 г.рожд., в нетрезвом состоянии (2,50 промилле) управляет автомашиной "Опель Астра".

29 октября в Дурбе на ул.Райня мужчина, 1984 г.рожд., управлял автомобилем БМВ, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также без водительских прав. При проверке в его выдохе констатировано 2,32 промилле.

29 октября в Лиепае мужчина, 1993 г.рожд., управлял автомашиной "Ауди А4 Авант" по ул.Ганибу, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,20 промилле), а также без водительского удостоверения.