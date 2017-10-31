Пьяные и без прав

28 октября в Айзпутской волости на автодороге Айзпуте – Калвене работники полиции Айзпутского самоуправления констатировали, что мужчина, 1983 г.рожд., в нетрезвом состоянии (2,50 промилле) управляет автомашиной "Опель Астра".
29 октября в Дурбе на ул.Райня мужчина, 1984 г.рожд., управлял автомобилем БМВ, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также без водительских прав. При проверке в его выдохе констатировано 2,32 промилле.
29 октября в Лиепае мужчина, 1993 г.рожд., управлял автомашиной "Ауди А4 Авант" по ул.Ганибу, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,20 промилле), а также без водительского удостоверения.
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