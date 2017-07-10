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Полиция отследила маршрут Вани до Гробинского края  (2)

Ключевые слова пропал | полиция просит помощи

Сотрудники правоохранительных органов проанализировали более 250 ГБ видеофайлов (около 200 часов) и могут описать передвижения Ивана Берладина в день исчезновения. По крупицам собранная информация свидетельствует о том, что мальчик, скорее всего, на автобусе добрался до местечка Дубени в Гробиньском крае.

В настоящий момент все поисковые работы сконцентрированы в этом районе, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Государственной полиции. Иван мог сесть на автобус на площади Куршу в Лиепае и поехать в сторону Гробинского края. Такой вывод сделан на основании видеоматериалов, где, правда, на мгновение в кадре появляются только сандали мальчика.

Учитывая новую информацию, сотрудники правоохранительных органов нашли остановку, на которой из автобуса мог сойти Иван. Речь идет о большом дачном массиве Дубени. В этот район еще накануне были перекинуты все оперативные силы, местность облетел вертолет Национальных вооруженных сил.

Сегодня поиски ребенка продолжаются.

Как уже ранее сообщалось, у Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

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