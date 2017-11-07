Полиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Ключевые слова пропала

Была одета : розовая куртка, красные спортивные брюки, резиновые сапоги и коричневая шапка.

Курземское региональное управление полиции разыскивает пропавшую без вести Екатерину Малиню (1991 г.р.), которая в минувший понедельник вышла из своего дома в волости Вергалес (край Павилостас) и обратно не вернулась. У девушки наблюдаются проблемы со здоровьем.

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