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20 октября в Лиепае на перекрестке улиц Зирню и Лауку мужчина, 1994 г.рожд., управляя автомашиной "Опель Сигнум", вызвал столкновение с городским маршрутным автобусом "Солярис Урбино". В результате происшествия пострадали пассажирки автобуса – две женщины получили травмы головы.

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