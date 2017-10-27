25 октября в Лиепае на ул.Эзера женщина констатировала, что у ее автомашины "Рено Меган Сценик" проколоты два колеса и сломан дворник. В полиции начат уголовный процесс.
Поврежден автомобиль 27.10.2017
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Происшествия
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Не соблюдал дистанцию
25 октября в Лиепае на ул.Клайпедас женщина, 1979 г.рожд., управляя автомашиной "Пежо Партнер", остановилась возле...
27.10.2017 + читать больше
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Наехал и сбежал
25 октября в Лиепае на ул.О.Калпака произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Пока неустановленный...
27.10.2017 + читать больше
-
Поврежден автомобиль
25 октября в Лиепае на ул.Эзера женщина констатировала, что у ее автомашины "Рено Меган Сценик" проколоты два колеса и...
27.10.2017 + читать больше
-
Авария вызвала пробки (1)
Вчера на перекрестке улицы Ганибу и Яуна остмала, возле Нового моста, столкнулись автомашины MAN и "Опель Вектра". Оно...
27.10.2017 + читать больше
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Без вести пропал житель Лиепаи: его машину нашли на обочине в Шауляе (10)
28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс пропал 22 октября 2017 года. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из...
25.10.2017 + читать больше
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Документы в залог
23 октября в Лиепайскую полицию самоуправления поступила информация, что у одного мужчины находятся документы...
25.10.2017 + читать больше
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