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Прожилая женщина замерзла

Ключевые слова пропала | полиция просит помощи

Причиной смерти пожилой женщины Станиславы Ивановой, 1936 г.рожд., поиски которой продолжалисъ две недели, стало всеобщее переохлаждение тела, – установлено експертизой. По этой же причине угасла жижъ и пропавшего в начале июля мальчика Ивана Берладина, в поисках которого также принимало участие болъшое количество людей.

Детальное заключение експертизы, к сожалению, еще не получено, для етого будет необходимо более длительное время, так как тело пропавшей женщины в момент его обнаружения находилоць уже в стадии разложения, – рассказал исполняющиий обязанности начальника отделения полиции порядка Лиепаийского участка Курземского регионального управления государственноий полиции Андрис Ронкаускс.

Однако первоначальное заключение експертизиы указывает, что признаков насильственноий смерти не констатировано. А.Ронкаускс: "Все свидетельствует о том, что причиной смерти пожилой женщины стало всеобщее переохлаждение тела. Смерть, вероятнее всего, наступила уже в ту же ночь, когда женщина бышла из дома."

Мы уже информировали, что 23 августа вечером государственная полиция получила завление о том, что свое место жительства б Лиепае, на ул.Клайпедас покинула Станислава Иванова, 1936 г.рожд. Поиски пожилой женщины завершились 5 сентября, когда около десяти часов утра пропавшую обнаружили мертвой в лесу – на участке между шоссе А11 и морем, за автозаправочной санцией "Латвияс нафта".

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