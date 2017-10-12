Расследование аварии вертолета быстрым не будет

Ключевые слова вертолет | авария

В воскресенье во время заключительного этапа чемпионата Европы по ралли "Ралли Лиепая" в Приекульском крае произошла авария вертолета, и к расследованию подключились государственная полиция, а также бюро по расследованию авиационных происшествий, которое быстрых результатов не предвидит. Хотя известно, что вертолет во время взлета зацепил электропровода и поэтому потерпел аварию, все-таки необходимо выяснить причины, почему это случилось.

"Сейчас параллельно ведутся два независимых расследования. Государственная полиция проводит расследование в рамках возбужденного уголовного процесса и выясняет виновника произошедшего. В свою очередь, мы, бюро по расследованию авиационных происшествий, проводим свое расследование и ищем причины, почему произошла авария. Мы ни в коем случае не устанавливаем вину никого из людей, только ищем причины и в случае необходимости разрабатываем рекомендации по безопасности на будущее", – газете "Курземес вардс" пояснил начальник отдела по расследованию авиационных несчастных случаев и инцидентов бюро Висвалдис Трубс. В.Трубс подтвердил, что во время взлета вертолет зацепил электропровода. "Да, действительно зацепил провода, и это не секрет. Но почему это произошло, мы теперь будем выяснять, поэтому ведется расследование!"

Потерпевший аварию вертолет из Приекульского края доставлен в Ригу, где следователи проверяют, был ли он в надлежащем техническом состоянии.

Хотя в социальных сетях высказываются разные версии, почему могла произойти авария, например, может быть, пилота ослепило солнце, у летательного аппарата могли возникнуть технические проблемы или же были проблемы со здоровьем у пилота и т.д., В.Трубс не поддерживает никаких предположений. "Будет официальное расследование, и в заключительном отчете будет указано – что, как и почему, – сказал он, отметив, что расследование будет длительным процессом. – Это не дни или недели, это месяцы. Сколько месяцев, это зависит от объема работы, насколько сложным будет обследование и когда можно будет сделать выводы". Эксперты по безопасности гражданской авиации характеризуют пилота потерпевшего аварию вертолета как опытного. По данным Агентства гражданской авиации, на его счету 1300 летных часов, что для малой авиации много.

"Не следует забывать, что в тот день этот полет был не первым. Летал и второй вертолет, с которого велась съемка ралли, к тому же организаторы Лиепайского ралли согласовали зоны безопасности полета. Пилоты должны были знать о ситуации с электропроводами и другими, как мы говорим, аэронавигационными препятствиями. Тем не менее, произошла авария. Во время расследования необходимо выяснить, случилось это из-за невнимательности или же в воздухе сложилась неординарная ситуация, из-за которой пилот не смог избежать столкновения с проводами. Поэтому сейчас преждевременно делать выводы", – указал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.