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О произошедшей в Бартской волости трагической автоаварии, в которой погибли три человека, в обществе ходят разные разговоры и версии, а стражи правопорядка начали расследование на высшем уровне.

"Расследованием произошедшего в четверг в Бартской волости Гробинского края трагического дорожно-транспортного происшествия занимается бюро внутренней безопасности Министерства внутренних дел, так как один из погибших – полицейский", – газету проинформировала помощник начальника Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева. В связи с произошедшим начат также уголовный процесс.

Как уже сообщалось, в Гробинском крае на автодороге Гробиня – Барта – Руцава случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. В ДТП были вовлечены автомашины "Фольксваген Гольф", которой управлял мужчина, 1943 г.рожд., и КИА, которой управлял мужчина, 1969 г.рожд. В ДТП погибли водители обеих автомашин, а также находившаяся в "Фольксваген Гольф" пассажирка, женщина, 1950 г.рожд. Согласно информации государственной полиции, водитель автомашины КИА был работником государственной полиции, который ехал на своей частной автомашине.

"Курземес вардс" выяснила, что погибший полицейский работал в Приекуле. На просьбу прокомментировать прозвучавшее в публичном пространстве предположение о том, что вовлеченный в ДТП полицейский, возможно, находился за рулем автомашины в состоянии алкогольного опьянения, представитель ГП указала, что это невозможно сказать, так как предстоит провести экспертизы. Для расследования очень важна информация очевидцев, поэтому полиция просит звонить по тел. 110.