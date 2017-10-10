Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 10. октября

+10°C
Ветер: ZR 7.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Arvis, Arvīds, Druvis

Разные версии трагической автоаварии  (1)

Ключевые слова дтп | авария

Фото: Эгон Зивертс

О произошедшей в Бартской волости трагической автоаварии, в которой погибли три человека, в обществе ходят разные разговоры и версии, а стражи правопорядка начали расследование на высшем уровне.

"Расследованием произошедшего в четверг в Бартской волости Гробинского края трагического дорожно-транспортного происшествия занимается бюро внутренней безопасности Министерства внутренних дел, так как один из погибших – полицейский", – газету проинформировала помощник начальника Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева. В связи с произошедшим начат также уголовный процесс.

Как уже сообщалось, в Гробинском крае на автодороге Гробиня – Барта – Руцава случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. В ДТП были вовлечены автомашины "Фольксваген Гольф", которой управлял мужчина, 1943 г.рожд., и КИА, которой управлял мужчина, 1969 г.рожд. В ДТП погибли водители обеих автомашин, а также находившаяся в "Фольксваген Гольф" пассажирка, женщина, 1950 г.рожд. Согласно информации государственной полиции, водитель автомашины КИА был работником государственной полиции, который ехал на своей частной автомашине.

"Курземес вардс" выяснила, что погибший полицейский работал в Приекуле. На просьбу прокомментировать прозвучавшее в публичном пространстве предположение о том, что вовлеченный в ДТП полицейский, возможно, находился за рулем автомашины в состоянии алкогольного опьянения, представитель ГП указала, что это невозможно сказать, так как предстоит провести экспертизы. Для расследования очень важна информация очевидцев, поэтому полиция просит звонить по тел. 110. 

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!