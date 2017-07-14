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Родители из-за бутылки бросили детей  (2)

Ключевые слова пьяные

Фото: liepajniekiem.lv

13 июля около 21.30 в полиции самоуправления был получен вызов на бульвар Атмодас, где была найдена девочка 2009. г. рожд, рассказавшая, что уже несколько дней она не ела и не пила, а родители дома употребляют алкоголь, причем дома с ними находится 10-месячный братик, рассказал порталу представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш. 

“Прибыв на место, при разговоре с матерью было констатировано, что женщина пьяная и не может связно отвечать на вопросы”, отметил Варпиньш. 

“Во время беседы был слышен плач младенца. Проверив комнату, был замечен и отец ребенка, также находившийся в опьянении. В квартире стоял запах алкоголя и сигарет, везде валялась одежда и пустые бутылки”. 

Приняв во внимание эти факты, было принято решение отобрать детей. Малыш 2016. г. рожд был доставлен в филиал VSAC “Kurzeme” “Лиепая”, а девочка, 2019. г. рожд была отправлена в детдом. Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 3,89 промилле, а у отца - 3,38 промилле.

Во время визита полиции продолжают выпивать 

А уже 14 июля в 01.40 полиция самоуправления получила вызов на ул. Айстерес, где в одном из многоэтажных домов стоял шум в квартире. 

“Прибыв на место, у дверей было слышно, что в квартире происходит конфликт, и плачет младенец”, рассказал К. Варпиньш: “После того, как квартиранты открыли дверь, было констатировано, что оба взрослых в опьянении, а также в квартире находились дети 2008, 2015 и 2017 г. рожд.”

 

“В ожидании представителей полиции по делам несовершеннолетних, мужчина несколько раз становился агрессивным, а женщина, игнорируя указания сотрудников полиции, продолжала употреблять алкоголь”.

И в этом случае дети были доставлены в детдом.

Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 2,77 промилле, а у отца - 1,18 промилле.

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