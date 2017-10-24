Ключевые слова дтп

20 октября в Лиепае на ул.М.Кемпес автомашина "Опель Зафира", которой управлял мужчина, 1977 г.рожд., сбила велосипедистку. Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.