23 октября около часа ночи в Лиепае, на ул.Райню межа, мужчина, 1983 г.рожд., управлял автомашиной "Опель", двигаясь по улице с односторонним движением в противоположном направлении, к тому же при нем не было водительского удостоверения и он находится в состоянии алкогольного опьянения. Когда его доставили в больницу, водитель отказался от медицинской проверки на концентрацию алкоголя. На него был составлен протокол об административном нарушении.
Скрывает промилле 25.10.2017
Ключевые слова пьяный
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Происшествия
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Документы в залог
23 октября в Лиепайскую полицию самоуправления поступила информация, что у одного мужчины находятся документы...
25.10.2017 + читать больше
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Спасена старушка
23 октября в Лиепайскую полицию самоуправления поступило сообщение о том, что в течение трех дней не видели женщину,...
25.10.2017 + читать больше
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Скрывает промилле
23 октября около часа ночи в Лиепае, на ул.Райню межа, мужчина, 1983 г.рожд., управлял автомашиной "Опель", двигаясь по...
25.10.2017 + читать больше
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В Лиепайском порту обнаружили советскую учебную мину весом 500 кг
Во время учений Морских сил Flotex 2017водолазы эскадры минных тральщиков обнаружили в Лиепайсокм порту, примерно в 0,8...
25.10.2017 + читать больше
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Ходят слухи о гибели Ивана (8)
Недавно полученные анализы ДНК подтвердили, что обнаруженный в июле в дубеньском лесу мальчик – Иван Берладин, – газете...
25.10.2017 + читать больше
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Обнаружен утонувший мужчина
22 октября в Лиепае в Тосмарском канале, в районе ул.Генераля Баложа, найдено тело утонувшего мужчины, 1959 г.рожд....
24.10.2017 + читать больше
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