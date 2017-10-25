Скрывает промилле

Ключевые слова пьяный

23 октября около часа ночи в Лиепае, на ул.Райню межа, мужчина, 1983 г.рожд., управлял автомашиной "Опель", двигаясь по улице с односторонним движением в противоположном направлении, к тому же при нем не было водительского удостоверения и он находится в состоянии алкогольного опьянения. Когда его доставили в больницу, водитель отказался от медицинской проверки на концентрацию алкоголя. На него был составлен протокол об административном нарушении.

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