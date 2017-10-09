Состояние пострадавших в аварии вертолета все еще тяжелое

Ключевые слова ралли Лиепая | авария

Все трое пострадавших в аварии вертолета в воскресенье находятся в реанимационном отделении Лиепайской региональной больницы, сообщила представитель больницы Индра Грасе.

Состояние двоих пострадавших, один из которых - поляк и один - гражданин Латвии, врачи характеризируют как очень тяжелое. Третий пострадавший, гражданин Латвии, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Информации о том, какие травмы получили пострадавшие, больница не предоставляет. Переводить их в другие отделения пока не планируется.

Как сообщалось, вчера в Грамздской волости Приекульского края во время ралли "Лиепая" упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Погибший - гражданин Польши Павел Ягнятковский, сообщает портал "Echodnia.eu". Портал "Echodnia.eu" сообщает, что погиб гражданин Польши Павел Ягнятковский - друг чемпиона Европы по авторалли Каетана Каетановича и многолетний руководитель автодрома в польском городе Кельце.

Директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов рассказал агентству ЛЕТА, что вертолет потерпел аварию, задев провода линии электропередач. Это подтвердили и на предприятии "Садалес тиклс".

Государственная полиция подтверждает, что произошедшее в воскресенье крушение вертолета в Приекульском крае произошло из-за того, что летательный аппарат задел линию электропередачи. Об этом агентству ЛЕТА сообщила помощник начальника Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева.

Полиция начала по факту аварии уголовный процесс по 21-му разделу Уголовного закона "Преступления против безопасности движения".