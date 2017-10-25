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Именины: Beatrise, Beāte

Спасена старушка

Ключевые слова гпсс | спасатели

Фото: liepajniekiem

23 октября в Лиепайскую полицию самоуправления поступило сообщение о том, что в течение трех дней не видели женщину, проживающую в одном из многоквартирных домов на ул.Даугавас. Прибывшие в дом и стучавшие у дверей квартиры полицейские ответа не дождались. Поскольку в квартире проживает пожилая женщина, 1937 г.рожд., были привлечены работники ГПСС и государственной полиции для вскрытия дверей. Когда двери были открыты, выяснилось, что женщина лежит на полу, поскольку она упала и своими силами не смогла подняться. Пожилая женщина передана медикам. Полиция самоуправления выразила благодарность крестнику женщины, который своевременно проинформировал полицию, в результате чего ей смогли оказать помощь. 

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