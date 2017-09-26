Страшная ночь в центре Казданги

Ключевые слова пожар | казданга

Воскресная ночь в Казданге развернулась необычно тревожной, покой нарушили огромное пламя, клубы дыма и громкие сирены, когда бригады пожарных из ближних и дальних мест спешили тушить пожар повышенной опасности, возникший на зерносушилке крестьянского хозяйства "Яункални".

Когда вчера утром "Курземес вардс" прибыла в Каздангу, там все еще в воздухе чувствовался запах дыма, уже издалека было видно полуразрушенное здание сушилки и сплюснутые жарой железные резервуары. На территории сушилки работали люди – убирали развалины и сгоревшее зерно.

Однако представители предприятия категорически не пожелали публично выразить мнение о произошедшем. "Здесь закрытая зона, частная территория, вам не разрешено заходить, – строго сказала одна дама, которая стояла на дороге с распростертыми руками, чтобы не пустить журналистов на территорию, – никаких комментариев не будет".

То же самое сказал владелец сушилки Гатис Зоненбергс, когда газета позвонила ему. "Ничего комментировать не буду. Не хочу, чтобы вообще какие-то мои слова упоминали. Люди многое говорят в Интернете, не хочу, чтобы кто-то что-то исказил", – сказал он. На напоминание газеты "Курземес вардс" о том, что этот пожар все-таки был слишком большим и общественно опасным, в ликвидацию которого были вовлечены большие ресурсы служб безопасности, чтобы владелец мог считать, будто этот пожар сугубо его личное дело, Г.Зоненбергс указал, что полиция и пожарные ведут расследование и все выяснят.

В неформальной беседе газете удалось узнать, что в сгоревшей старой сушилке работы по сушке не проводились. По другую сторону дороги возвышается новая построенная сушилка, где ведется сушка зерна. В старой сушилке находился только семенное зерно.

Руководитель Каздангского волостного управления Юрис Моисей газете "Курземес вардс" признал, что ему тоже подробности об этом пожаре неизвестны. "Это частная собственность, в свое время Гатис ее приватизировал у тогдашнего общества пайщиков "Алоксте", – вспомнил он.

В беседах с жителями Казданги газета выяснила, что те, кто ночью спит крепким сном, о произошедшем пожаре узнали только на следующее утро. А те каздангцы, которые заметили пожар ночью, были очень испуганы. Сгоревшая сушилка находится в самом центре Казданги, но ее от жилых домов отделяет парковая зона.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 сентября