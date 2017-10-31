"Тайный агент" и ее влиятельные друзья

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13 октября в Лиепайском суде должно было рассматриваться дело 44-летней Илоны Ващилко, обвиняемой в мошенничестве. Судя по уголовным делам, где упоминается ее имя, женщина меняет личину, как хамелеон окраску.

"То есть, вы хотите сказать, что Ващилко – ее настоящая фамилия?!" – выразил свое удивление в переписке с "Курземес вардс" по э-почте некий мужчина, также пострадавший от афер Илоны. Узнав, что женщина в Лиепае должна предстать перед судом, мужчина счел, что к делу доложен быть добавлен еще один иск – Илона присвоила его планшетный компьютер, кошелек и другие вещи.

Упомянутый мужчина на портале "sudzibas.lv" разместил предупреждение: "Лгунья, интриганка и мошенница Илона. Выдает себя за Илону Ващилко, в соцсетях значится как Илона Глаудз и Немцова. Рост 1,80 метра, вес 80 кг, волосы темные, 44 года. Ищет мужчин на сайтах знакомств, в том числе значительно старше себя. Затем начинается вешание лапши, странная езда по Латвии, непрерывное изменение планов после якобы разговоров по телефону. В электронную переписку внезапно включаются влиятельные покровители, хотя в действительности это открытые с ее IP-адреса почтовые ящики. Она ведет разговоры о покупке дома и автомашины, но все заканчивается ничем и основательными тратами".

В распоряжении газеты "Курземес вардс" имеется информация о том, что Илона Ващилко за мошенничество неоднократно привлекалась к ответственности – первые уголовные дела против нее возбуждены более 10 лет назад, женщина также была приговорена к тюремному заключению. В 2007 году на портале gorod.lv сообщалось, что в октябре того же года И.Ващилко судили в связи с мошенничеством в местах ночлега в Лиепае.

13 октября в Лиепайском суде снова должно было рассматриваться дело И.Ващилко, по которому она обвинялась в присвоении чужого имущества обманным путем (мошенничеством). На портале odnoklassniki.ru она связалась с лиепайчанкой, пригласив ее в крестные своего сына. Лиепайчанка согласилась. "Раньше для нас Илона была как родственница", – сказала пострадавшая газете "Курземес вардс".

Вначале И.Ващилко попросила будущую крестную одолжить 150 евро, а после крестин стала еще активнее и эмоциональнее контактировать с лиепайчанкой как по телефону, так и по э-почте. Она постоянно просила одолжить деньги, ссылаясь на отсутствие еды и места проживания, на проблемы со здоровьем у себя и сына. В общей сложности И.Ващилко выманила у женщины более 3700 евро. Она говорила, что не может получить деньги от своего работодателя – российского певца Филиппа Киркорова. И мэр Риги Нил Ушаков должен ей большие суммы. "Она сказала, что является юристом Киркорова, – призналась обманутая лиепайчанка. – Когда мы крестили ребенка, то крестным был также назван Нил Ушаков. Это у нас даже в документах указано, хотя в крестинах он участия не принимал".

Лиепайскому суду, однако, не удалось приступить к рассмотрению дела: обвиняемая уже во второй раз не явилась на заседание суда. Первый раз она по э-почте информировала суд о том, что не может прибыть, так как "после операции находится на лечении в больнице". Она якобы отправила документы, подтверждающие это, но до суда они так и не дошли. И 13 октября И.Ващилко прислала сообщение по э-почте, что все еще находится в больнице. На сей раз документы, подтверждающие это, она якобы отправила заказным письмом. Но суд так и не получил их.

Прокурор Улдис Курсинский сказал, что, с субъективной точки зрения, обвиняемая, скорее всего, лжет, но, если рассуждать объективно, то доказательств тому нет, поэтому рассмотрение дела следует отложить. Суд решил, что неявка И.Ващилко необоснованна, поэтому на следующее заседание суда 4 января она должна быть доставлена в принудительном порядке.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 31 октября